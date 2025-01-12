×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Polis memuru hayatını kaybetmişti: İstanbul'daki kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Doğan Biçici#Avcılar#Kaza
Polis memuru hayatını kaybetmişti: İstanbuldaki kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 13:02

Avcılar'da motosikletli polis memurunun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında İstanbul E-5 Yanyol Avcılar mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelmiş, istirahatli iki polis memurunun üzerinde olduğu motosiklet, bariyere çarpmıştı. Kazada polis memuru Doğan Biçici olay yerinde hayatını kaybederken, diğer polis memuru Oğuz Göral ise ağır yaralanmıştı. 

Polis memuru hayatını kaybetmişti: İstanbuldaki kazanın görüntüsü ortaya çıktı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletin bariyerlere hızla çarpmasının ardından, sürücüsü ve yolcunun yola savrulduğu anlar saniye saniye görüntülendi.

Polis memuru hayatını kaybetmişti: İstanbuldaki kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Polis memuru hayatını kaybetmişti: İstanbuldaki kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğan Biçici#Avcılar#Kaza

BAKMADAN GEÇME!