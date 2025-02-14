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Polis memuru hayatını kaybetmişti! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı... 'Cuma gitti, Cuma gitti'

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#Trafik Kazası#Kaza#Cuma Şimşek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 10:30

Antalya'nın Kumluca ilçesi yakınlarında polis memuru Cuma Şimşek'in (39) hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Şimşek'in motosikletinin virajda devrildikten sonra bariyere çarparak alev aldığı anlar arkadaşının kask kamerasına yansıdı.

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Kumluca- Antalya yolu Beşikçi Mahallesi yakınlarında 9 Şubat'ta meydana gelen kazada, Antalya Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerinde görevli Cuma Şimşek'in virajda kontrolünü kaybettiği 07 BYN 541 plakalı motosikleti devrildi.

Polis memuru hayatını kaybetmişti Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı... Cuma gitti, Cuma gitti

Sürüklenerek bariyere çarpan polis memuru Cuma Şimşek, hayatını kaybetti. Kaza anında kaskı takılı olan Şimşek'in parçalanan motosikleti sürtünme nedeniyle alev aldı. Ekiplerin müdahalesi sonrası alevlere söndürülürken, Cuma Şimşek'in cenazesi morga kaldırıldı.

Polis memuru hayatını kaybetmişti Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı... Cuma gitti, Cuma gitti

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞ

Kazadan önceki akşam araç kullanırken çekilen bir görüntüsünü sosyal medyada paylaşan Cuma Şimşek'in, "Havalar soğuk malum, kaç gündür Kumluca yapmadık. Kumluca sevdamız sorgulanmaz. Yarın gaz açarım diyenleri bekliyorum" notu yazdığı görüldü.

Polis memuru hayatını kaybetmişti Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı... Cuma gitti, Cuma gitti

Cuma Şimşek görev yaptığı Antalya Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Gaziantep'e gönderildi. Cuma Şimşek'in cenazesi Gaziantep'te defnedildi.

Polis memuru hayatını kaybetmişti Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı... Cuma gitti, Cuma gitti

'CUMA GİTTİ, CUMA GİTTİ'

Diğer yandan Cuma Şimşek'in hayatını kaybettiği kaza, motosikletli arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir grup motosikletlinin yolda seyir halinde olduğu sırada viraja giren Cuma Şimşek'in motosikletinin devrilerek bariyere çarptığı ve saniyeler içinde alev aldığı anlar yer aldı.

Polis memuru hayatını kaybetmişti Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı... Cuma gitti, Cuma gitti

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Arkadan gelen motosikletlinin kazanın hemen ardından "Cuma gitti, Cuma gitti" diyerek durmaya çalıştığı duyuldu.

Polis memuru hayatını kaybetmişti Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı... Cuma gitti, Cuma gitti

Polis memuru hayatını kaybetmişti Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı... Cuma gitti, Cuma gitti

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#Trafik Kazası#Kaza#Cuma Şimşek

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