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Polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden Anucurlar'a Elazığ'da operasyon

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#Hakan Telli#Anucurlar#Elazığ
Polis memuru Hakan Telliyi şehit eden Anucurlara Elazığda operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 14:20

Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada Anucurlar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik Elazığ'da yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Kağıthane'de 25 Ağustos’ta uyuşturucu ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerine, adresteki şüpheliler tarafından ateş açıldı.

Polis memuru Hakan Telliyi şehit eden Anucurlara Elazığda operasyon

Açılan ateşte polis memurlarından Hakan Telli şehit oldu, Ahmet Yasin Çevik ise yaralandı. Çıkan çatışmada şüphelilerden Diyar Anucur öldürülürken, 3 kişi ise yakalandı.

Polis memuru Hakan Telliyi şehit eden Anucurlara Elazığda operasyon

Yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, olayın failleri olduğu tespit edilen Anucurlar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik çalışma başlatıldı.

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Ekiplerin bir adrese yaptığı baskında Ö.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul’a gönderildi.

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#Hakan Telli#Anucurlar#Elazığ

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