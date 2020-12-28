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DHA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Polis memuru fark etti, 6 yavru köpek donmaktan kurtuldu

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Polis memuru fark etti, 6 yavru köpek donmaktan kurtuldu
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Iğdır'da gölde donmak üzere olan 6 köpek yavrusu, polis memurunun dikkati sayesinde kurtarıldı. Yavrular barınakta tedaviye alınırken, barınaktaki dişi bir köpek ise 6 yavruya annelik yapıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava, hayvanların yaşamını da olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Iğdır'da, arkadaşları ile Karasu'ya balık tutmaya giden bir polis memuru, göl kenarında donmak üzere olan 6 köpek yavrusunu fark etti.

Polis memuru fark etti, 6 yavru köpek donmaktan kurtuldu
Henüz birkaç günlük oldukları tahmin edilen köpekler, ihbarla gelen belediye görevlilerine teslim edildi. Iğdır Belediyesi hayvan barınağına getirilen yavru köpekler, önce battaniyelere sarılarak ısıtıldı sonra da süt verilerek tedaviye alındı. Barınaktaki dişi bir köpek ise 6 yavruya annelik yapıyor.

Polis memuru fark etti, 6 yavru köpek donmaktan kurtuldu

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