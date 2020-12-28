Polis memuru fark etti, 6 yavru köpek donmaktan kurtuldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava, hayvanların yaşamını da olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Iğdır'da, arkadaşları ile Karasu'ya balık tutmaya giden bir polis memuru, göl kenarında donmak üzere olan 6 köpek yavrusunu fark etti.

Henüz birkaç günlük oldukları tahmin edilen köpekler, ihbarla gelen belediye görevlilerine teslim edildi. Iğdır Belediyesi hayvan barınağına getirilen yavru köpekler, önce battaniyelere sarılarak ısıtıldı sonra da süt verilerek tedaviye alındı. Barınaktaki dişi bir köpek ise 6 yavruya annelik yapıyor.