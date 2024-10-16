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Polis memuru eşini öldürdü

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#Kastamonu#Polis#Cinayet
Polis memuru eşini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 07:00

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru E.T. şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Burçin Sevgi T.’yi çıkan tartışmada beylik silahıyla öldürdü. Ardından 112’yi arayan E.T. cinayeti itiraf edip teslim oldu.

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Kastamonu Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi’nde dün saat 17.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru E.T. ile bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları iddia edilen eşi Burçin Sevgi T. arasında tartışma çıktı. Polis memuru E.T. kavga sırasında beylik tabancası ile eşine ateş etti.

1 ÇOCUKLARI VARDI

Kurşunun isabet ettiği 1 çocuk annesi Burçin Sevgi T. olay yerinde hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan polis memuru E.T. eşini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Burçin Sevgi T.’nin cesedi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı E.T. ise polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kastamonu#Polis#Cinayet

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