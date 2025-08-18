Polis memuru, eşine kurşun yağdırıp öldürdü!

Haberin Devamı

Olay sabah saatlerinde Zafer Mahallesi 107 sokak üzerinde bulunan bir çeyiz dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru H.D. boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'in çalıştığı dükkana geldi. Burada eşiyle tartışan polis memuru H.D. tabancasını çıkarıp ateş etmeye başladı. Bu sırada vücudunun değişik yerlerine kurşun isabet eden H.D. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Eşine kurşun yağdıran polis memuru ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Burcu Derin, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.