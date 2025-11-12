Polis memuru, eÅŸi ve 2 Ã§ocuÄŸunu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

×
GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Antalya Aile Cinayeti#Kepez Polis DramÄ±#Varsak Demirel Mahallesi
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 12, 2025 18:34

ANTALYA'nÄ±n Kepez ilÃ§esinde bir polis memuru, evinde eÅŸi ve 2 Ã§ocuÄŸunu tabancayla vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Olay, saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda Kepez ilÃ§esine baÄŸlÄ± Varsak Demirel Mahallesi 1964 sokakta bulunan iki katlÄ± bir evde meydana geldi. HenÃ¼z ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen polis memuru, o saatlerde evde bulunan eÅŸi ve 2 Ã§ocuÄŸuna tabancayla ateÅŸ etti. Silah seslerini duyan komÅŸularÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine adrese Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, anne ve 2 Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Cinayet zanlÄ±sÄ± polis memuru, olayÄ±n ardÄ±ndan meslektaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili inceleme sÃ¼rÃ¼yor.

