Polis memuru, eÅŸi ve 2 Ã§ocuÄŸunu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Olay, saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda Kepez ilÃ§esine baÄŸlÄ± Varsak Demirel Mahallesi 1964 sokakta bulunan iki katlÄ± bir evde meydana geldi. HenÃ¼z ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen polis memuru, o saatlerde evde bulunan eÅŸi ve 2 Ã§ocuÄŸuna tabancayla ateÅŸ etti. Silah seslerini duyan komÅŸularÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine adrese Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, anne ve 2 Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Cinayet zanlÄ±sÄ± polis memuru, olayÄ±n ardÄ±ndan meslektaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili inceleme sÃ¼rÃ¼yor.

