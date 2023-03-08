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Polis memuru depremde vefat etmişti! Kahreden detay ortaya çıktı

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#Deprem#Elazığ#Kahramanmaraş Depremleri
Polis memuru depremde vefat etmişti Kahreden detay ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 15:52

Elazığ'da, depremde enkaz altında kalan polis memuru Halit Baydoğan'ın (52), memleketi Malatya'ya yakın olduğu için tayin istediği kentte görev yaptığı ve 2 ay sonra emekli olacağı ortaya çıktı. Baydoğan'ın, 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde ağır hasar gören binaya da, evinden ziynet eşyası almak isteyen Ali Şara'ya (65) eşlik etmek için girdiği ve bu sırada 7.6'lık depremde hayatlarını kaybettiği belirlendi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da, 7.7'lik ilk depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 7.6 büyüklüğünde ikinci depremde çöken 1 binada 2 kişi hayatını kaybetti. Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat'taki ilk depremin ardından Elazığ'da Akpınar Mahallesi Susam Sokak'ta hasar alan 6 katlı bina boşaltıldı. Polis önlem alıp binanın etrafını güvenlik şeridiyle kapattı.

Polis memuru depremde vefat etmişti Kahreden detay ortaya çıktı

AĞIR HASARLI BİNA İKİNCİ DEPREMDE YIKILDI

Binada yaşayanlardan 2 çocuk babası Ali Şara, evinden ziynet eşyalarını almak istedi. Güvenlik önlemi alan polis memurlarından 3 çocuk babası Halit Baydoğan, Şara'nın ısrarları üzerine yalnız gidemeyeceğini söyleyerek kendisine eşlik etti.

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Polis memuru depremde vefat etmişti Kahreden detay ortaya çıktı

Şara ve Baydoğan'ın bina içinde olduğu 13.24'te, bu kez Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Daha önce boşaltılan bina, bu kez yıkıldı, Şara ve Baydoğan enkaz altında kaldı. Arama-kurtarma çalışmalarında, 15 saatin ardından önce Baydoğan'ın, sonra Şara'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Polis memuru depremde vefat etmişti Kahreden detay ortaya çıktı

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Baydoğan, ailesi, sevenleri ve meslektaşlarının katıldığı, Fırat Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki törenin ardından gönderildiği memleketi Malatya'da; Şara ise Elazığ'da toprağa verildi. Polis memuru Baydoğan'ın, farklı illerde görev yaptıktan sonra memleketine yakın olması nedeniyle Elazığ'a tayin istediği, 2 ay sonra emekli olacağı öğrenildi.

Polis memuru depremde vefat etmişti Kahreden detay ortaya çıktı

Polis memuru depremde vefat etmişti Kahreden detay ortaya çıktı

 

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#Deprem#Elazığ#Kahramanmaraş Depremleri

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