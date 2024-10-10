Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden şahsın cezası belli oldu... Katilin savunmasında 'pes' dedirten sözler

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Olay, 9 Ekim 2023 yılında saat 02.30 sıralarında Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta motosikletli 2 kişinin havaya ateş ettiği yönünde polise ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese gittiğinde motosikletlileri bulamadı. Ekipler çevrede araştırma yaparken polise bir ihbar daha geldi. Arayan kişi evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini söyleyerek polisten yardım istedi. Bunun üzerine olay yerinde araştırma yapan ekipler ihbarın yapıldığı daireye gitti. Duvarlarında kurşun izi olan zilini çalan ekiplere kapı açılmadı. Ekipler ihbarı yapan numarayı aradı fakat numarayı da kimse açmadı. Ekipler bunun üzerine daire kapısını açarak içeri girmek istedi ancak o sırada içeriden ekiplere doğru silahla ateş edildi. Evdeki Muhammet Emre Çorak'ın silahından çıkan kurşun polis memuru Cihat Ermiş'in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Ermiş, Mimarsinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ermiş burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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Polis memuru Cihat Ermiş’i (31) şehit eden Muhammet Berke Çorak’ın (20) yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya şehit polis memuru Cihat Ermiş'in eşi Nülüfer, annesi Sare ve babası Şefik Ermiş ile taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Muhammet Berke Çolak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık Çolak, duruşma başında 'benim amacım öldürmek değildi' diyerek ağladı. Duruşma süresi boyunca ağzından hiç 'pişmanım' kelimesi çıkmadığı görüldü.

'DÜN EŞİMİN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ'

Duruşmada söz alan şehit polis memurunun eşi Nilüfer Ermiş beyanında, “Önceki beyanlarımı tekrar ederim, benim eşim dün itibariyle bir yıl önce şehit oldu, dün aynı zamanda çocuğumun doğum günüydü, buna rağmen bugün buraya geldim, sanık ağlıyor ancak ben onun ağlamalarına inanmıyorum, timsah gözyaşı döküyor, sadece eşim değil hepimiz onunla birlikte öldük, ben sanıktan sonuna kadar şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

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'EN AĞIR CEZAYI ALSIN İSTİYORUZ'

Şehidin babası Şefik Ermiş ise, “Ben de önceki beyanlarımı tekrar ediyorum, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve sanığa indirim uygulanmamasını istiyorum. Anne Sare Ermiş ise, “Ben de önceki beyanlarımı tekrar ediyorum, bir yıl önce sanık oğlumu öldürdü, benim oğlumla kavuşmam ahirete kaldı, sanık ise anne babası ile sürekli görüşüyor, benim oğlum toprağın altında ben sanığın en ağır şekilde, ömür boyunca hapisten çıkmayacak şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

'BUNDAN ÖNCE PİŞMANLIK VE AĞLAMASI YOKTU'

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Müşteki avukatı Erdoğan Tost, “Biz mütalaaya kısmen katılıyoruz, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili olan kısmına katılmıyoruz, sanık, tanık Atakan'a uyuşturucu madde vermiştir, birlikte kullanmışlardır, bu da uyuşturucu maddeyi temin ettiğini göstermektedir, uyuşturucu madde ticareti suçundan da cezalandırılmasını talep ediyoruz, maktul bir yıl önce hayatını kaybetmiştir, bir yıldır toprağın altındadır, sanık bir yıldır cezaevindedir, bu sanığın ceza alsa dahi cezasından bir yılın infaz ettiğini göstermektedir, kendisinin biraz önce SEGBİS'te ağlama sesini duyduk, bundan önce herhangi bir pişmanlık ya da ağlaması yoktu, adam öldürme suçunu işleyenlerin profili genelde aynıdır, suçun sebebi de uyuşturucu madde ticaretidir, görevini yapan bir kişiyi katletmiştir, en ağır şekilde cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz" şeklinde konuştu.

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'KENDİMİ KORUMAK AMAÇLI YAPTIM'

Son sözü sorulan sanık Muhammet Berke Çorak, "Ben sadece kendimi korumak amaçlı böyle bir şey yaptım. Ben vatanını sevmen bir insanım. Benden vatan hainiymişim gibi bahsediliyor. Kolluk kuvvetlerine direnen birisi değilim. Böyle bir şey olacağını bilseydim yapmazdım. Ben böyle bir insan değilim. Şehit Hepimizin şehididir" dedi.

'AĞIRLAŞTIRILMUŞ MÜBEBBET'

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çorak'ı 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cihat Ermiş'in de içinde yer aldığı polis ekibinin bir ihbar üzerine 9 Ekim 2023'te şüpheli Muhammet Emre Çorak'ın bulunduğu Muratpaşa Mahallesi'ndeki evine gittiği anlatılmıştı. Maktulün, kapıyı "polis" şeklinde seslenerek çaldığı, telefona da cevap vermeyen şüphelinin can güvenliğinden endişe edildiği ve yardım amacıyla özel güvenlik görevlisi eşliğinde ikamete girildiği belirtilmişti. Şüpheli Muhammet Emre Çorak'ın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırdı.