Polis memuru Buket'e çarpıp, şehit eden sürücünün cezası belli oldu

Kaza, geçen yıl 19 Kasım'da, Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında meydana geldi. Torbalı yönüne giden Sedat Ayverdi yönetimindeki 43 DA 218 plakalı minibüs, yolun karşısına geçen polis memuru Buket Keleş'e çarptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Keleş, 8 gün sonra yaşam savaşını kaybederek şehit oldu. Gözaltına alınan Ayverd'’nin kan ve idrar tahlillerinden uyuşturucu hap ve esrar kullandığı ortaya çıktı. Tutuklanan Ayverdi avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuksuz sanık Sedat Ayverdi, hakkında 'bilinçli taksirle insan öldürme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konuyla ilgili Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca hazırlanan raporda, kaza sırasında Ayverdi'nin kanında uyuşturucu maddeye rastlanıldığı ve bu nedenle de sanığın aracı normal bir şekilde sevk idaresinin mümkün olmadığı belirtildi.

Bilirkişi raporunda ise Sedat Ayverdi'nin, uyuşturucu ve keyif verici madde aldıktan sonra araç kullandığı, aracı ön görülen hız limitinin üzerinde sürdüğü, hızını hava şartları ve çevre şartlarına göre ayarlamadığı, yola gereken dikkati vermediği için kazada asli kusurlu olduğu belirtildi. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden gelen 3'üncü bir raporda ise iki tarafın da asli kusurlu olduğuna yer verildi.

KARAR ÇIKTI

Tutuksuz sanık Ayverdi’nin yargılanmasına İzmir 30’ncu Asliye Mahkemesi’nde devam edildi. Karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Ayverdi’nin 4 yıl hapis ile cezalandırılmasına, eylemi bilinçli taksirle gerçekleştirdiği gerekçesiyle 5 yıl 4 aya çıkarılmasına ancak sanığın mahkemedeki iyi hali sebebiyle indirim yaparak 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Cezası ertelenen sanığın cezaevine girmeyeceği bildirildi.

Öte yandan Ayverdi’nin ehliyetinin de 1 yıl 6 ay süreyle geri alınmasına hükmedildi.