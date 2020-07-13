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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 13.07.2020 - 11:49,Son Güncelleme:

Polis memuru, baygınlık geçiren köpeğe elleriyle su içirdi

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Polis memuru, baygınlık geçiren köpeğe elleriyle su içirdi
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BURSA’da, polis memuru Yakup Çelik, sıcak havada susuz kaldığı için baygınlık geçiren köpeğe elleriyle su içirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi İzmir yolunda kurulan uygulama noktasının yakınında, bir köpeğin hareketsiz yattığını fark etti. Köpeğin tedavisinin yapılması için belediye ekiplerine haber verildi. Polis memuru Yakup Çelik, avucuna aldığı suyu sıcak havada susuz kaldığı için baygınlık geçiren köpeğe verdi. O anlar, Çelik'in mesai arkadaşı tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Suyu içtikten sonra kendine gelen köpek, belediye ekiplerince hayvan barınağına götürülerek, tedaviye alındı.

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