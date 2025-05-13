×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Polis memuru Alpaslan Atacan Çakan kazada hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Alpaslan Atacan Çakan#Polis Memuru
Polis memuru Alpaslan Atacan Çakan kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 15:58

Afyonkarahisar'da direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille şarampole düşen polis memuru Alpaslan Atacan Çakan (34) yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Kaza, Sultandağı ilçesi Çamözü köyü yakınlarında meydana geldi. Alpaslan Atacan Çakan idaresindeki 03 UV 817 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, şarampole düştü. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye götürülen Alpaslan Atacan Çakan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Çakan'ın Konya'nın Akşehir ilçesinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afyonkarahisar#Alpaslan Atacan Çakan#Polis Memuru

BAKMADAN GEÇME!