Polis memuru Alpaslan Atacan Çakan kazada hayatını kaybetti

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Kaza, Sultandağı ilçesi Çamözü köyü yakınlarında meydana geldi. Alpaslan Atacan Çakan idaresindeki 03 UV 817 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, şarampole düştü. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye götürülen Alpaslan Atacan Çakan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Çakan'ın Konya'nın Akşehir ilçesinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. (DHA)