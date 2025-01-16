Polis memuru, ailesinden 5 kişiyi öldürmüştü! 8 yıl önce böyle haber olmuş: Vicdanen çok rahatladım... Vahşette kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli 19 yıllık polis memuru Mehmet Tehçi (44), dün önce eşi Ferdane Tehçi'yi (37) evinde boğarak öldürmüştü. Ardından Adana'ya gelerek kayınbabası Yusuf (66), kaynanası Hüsne (61) ve halası Semiha Tehçi'yi (51) bıçaklayarak öldürdü.

Daha sonra da etüt merkezinde matematik öğretmeni olan Fatih İsmail Tehçi'yi tabanca ile vurarak öldürmüş, ormanlık alana atmıştı.

YARALI BULUP TEDAVİ ETMİŞ

Kendi ailesinden 5 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren polis memuru Tehçi'nin 2017 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde görev esnasında yol kenarında yaralı güvercin bulduğu ve onu ekip aracına alıp polis merkezine getirerek tedavi ettiği ortaya çıktı.

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GÜVERCİNİ KURTARDIĞI İÇİN "VİCDANEN ÇOK RAHATLADIM" DEMİŞ

Mehmet Tehçi, o dönem gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolun kenarında bir güvercin gördük. Yanına gidince uçamadığını fark ettik. Onu incitmeden içeriye aldım. Karnını doyurduktan sonra kanadından yaralı olduğunu gördük.

Antibiyotik krem ile yaklaşık 10 dakika ovaladıktan sonra güvercin kendine gelmeye başladı. Yaklaşık yarım saatten sonra güvercinin polis merkezinin yanında bir ağacın üzerine bıraktık. Oradan da uçtu. Vicdanen çok rahatladım" diye konuşmuştu.

TEHÇİ'NİN OĞLU BEYLİK TABANCASIYLA EVDE İNTİHAR ETMİŞ

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Mehmet Tehçi'nin 3 çocuğu olduğu, bunlardan 15 yaşındaki Ökkeş Berk Tehçi'nin 2024 yılı Ağustos ayında Mersin'in Tarsus ilçesinde babasının beylik tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi. Çocuğun çok yakın bir erkek arkadaşının hayatını kaybettiği, bu nedenle bunalıma girip psikolojisinin bozulduğu ve intihar ettiği öne sürüldü.

OĞLUNUN İNTİHAR ETTİĞİ ODADA KARISINI BOĞDU

Polis memuru Tehçi'nin karısını dün sabah oğlunun intihar ettiği odada öldürdüğü öğrenildi. Tehçi'nin eşini boğarak öldürürken neden oğlunun intihar ettiği odayı seçtiği polis tarafından da araştırılıyor.





