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Fatih YILMAZ/TOKAT (DHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

Polis megafonundan maske ve sosyal mesafe uyarısı

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Polis megafonundan maske ve sosyal mesafe uyarısı
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TOKAT'ta polis ekipleri kentin işlek cadde ve sokaklarında megafonla sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.

Polis megafonundan maske ve sosyal mesafe uyarısı
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, halkı bilinçlendirmek üzere harekete geçti. Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda araç megafonlarından uyardı. Ekipler cadde ve mahallelerde, ''Kıymetli vatandaşlarımız, salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma noktasında çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özelikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun artığı yerlerde fiziki mesafe kuralına daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız'' anonsları yaptı.

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