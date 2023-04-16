Polis lojmanında sır ölüm

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Manisa’nın Demirci ilçesinde güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş (26), geçtiğimiz gün, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün üst katında bulunan polis lojmanlarında, komiser yardımcısı D.Y.’nin (32) odasında başından vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Akbaş hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisi tamamlanan Akbaş’ın ölüm şeklinin ateşli silah yaralanmasına bağlı gerçekleştiği belirtildi.

TABANCA D.Y.’YE AİT

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı D.Y., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. D.Y.’nin buradaki ilk ifadesinde, “Akşam yemek yedik ve lojmana geçtik. Gece beraber olduk. Sabah uyandığımda duşa girdim. Çıktığımda o şekilde buldum. Hemen alt kata inerek yardım istedim. İntihar ettiğini düşünüyorum” dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akbaş’ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı D.Y.’ye ait olduğu belirlendi. D.Y., başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı ayrıca el svabının alındığı ve Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonucun beklendiği bildirildi.

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Acılı baba Mustafa Akbaş ise “Kızımın güzellik merkezi var. Tanışmışlar. Beş gün önce bize geldiler. Kızımla evlenmek istediklerini söyledi. Hatta kollarına dövmelerini yaptırmışlar. Biz de anne ve baba olarak ‘anlaşabiliyorsanız, biz kabul ederiz’ dedik. Beş gün sonra bu olay oldu. Bu şüphelinin ilk vukuatı değilmiş. Manisa’dan Demirci ilçesine sürgün olarak gelmiş” dedi.