Polis kumar oynayanlara baskın yaptı! Çatıya kaçtılar

İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binada 2021'e kumar oynayarak girmek isteyen 15 kişiye polis baskın yaptı. Polislerin geldiğini gören şüpheliler çatıya çıkarak kaçmak istedi.

Yapılan baskında 15 kişi gözaltına alınırken binanın ikinci katı da mühürlendi. 15 kişiye kabahatler kanununa muhalefetten kumar oynamaktan toplam 15 bin 750 lira ve hıfzısıhha kanununa muhalefetten 47 bin 250 lira cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.