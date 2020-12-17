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Burak EMEK-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,(DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 16:17 | Son Güncelleme:

Polis, kısıtlamada acil ilaçları dronla ulaştırdı

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Polis, kısıtlamada acil ilaçları dronla ulaştırdı
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DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların acil ilaçları polis dronuyla götürüldü.

Polis, kısıtlamada acil ilaçları dronla ulaştırdı
Eğil Emniyet Amirliği ekipleri, geçen hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 155 Polis İmdat Hattı'na vatandaşlar tarafından bildirilen zorunlu ilaç ihtiyaçlarını dronla ulaştırdı. Annesinin acil yetiştirilmesi gereken ilacını getiren ekiplere teşekkür eden bir vatandaş, "Sokağa çıkma kısıtlamasında annemin ilaçlara ihtiyacı vardı. Emniyet teşkilatımıza bize bu imkanı sunduklarından dolayı çok çok teşekkür ederim" dedi.

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