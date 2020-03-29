Gaziantep kent giriÅŸinde uygulama yapan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Ã¶ÄŸle saatlerinde kente gelen bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ durdurdu. OtobÃ¼sÃ¼n 44 yolcu ve 2 gÃ¶revliyle Ä°stanbulâ€™dan geldiÄŸi Ã¶ÄŸrenilirken, seyahat izin belgesi olmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Bunun Ã¼zerine uygulama noktasÄ±ndaki gÃ¶revli saÄŸlÄ±k ekipleri, yolcularÄ±n ateÅŸlerini Ã¶lÃ§tÃ¼. Bir yolcuda yÃ¼ksek ateÅŸ olduÄŸu saptandÄ±. AteÅŸi olan yolcu ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. DiÄŸer yolcular ise Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ pansiyonlarÄ±nda 14 gÃ¼n karantinaya alÄ±ndÄ±. ValilikÃ§e verilmiÅŸ â€˜seyahat izin belgesiâ€™ olmamasÄ± ve yÃ¼zde 50 yolcu kÄ±sÄ±tlamasÄ± kuralÄ±na uyulmamasÄ± nedeni ile yolcu baÅŸÄ±na 3 bin 150 TL para cezasÄ± uygulayan polisler, otobÃ¼sÃ¼ ise baÄŸladÄ±.

Yetkililer bundan sonraki sÃ¼reÃ§te de denetimlerin devam edeceÄŸini belirtti.