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Polis katillerine baskın: Anucur çetesinde 39 gözaltı

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#Anucur Çetesi#Gözaltı#Operasyon
Polis katillerine baskın: Anucur çetesinde 39 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 07:00

Uyuşturucu ihbarına giden polis memuru Hakan Telli’yi şehit eden, bir polisi de yaralayan Anucur Çetesi’ne baskın üzerine baskın yapıldı. Çete üyesi 39 kişi gözaltına alındı.

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Kağıthane’de uyuşturucu ticareti yapılan bir adrese baskın yapan polis ekiplerine, içerideki kişiler uzun namlulu silahlarla ateş açmıştı. Polis memuru Hakan Telli şehit olmuş, devriye arkadaşı Ahmet Yasin Çevik de yaralanmıştı. Evdekilerden Diyar Anucur öldürülürken, 3 kişi de gözaltına alınmıştı.

Polis katillerine baskın: Anucur çetesinde 39 gözaltı

97 ADRESE BASKIN

Diyar Anucur, bölgede metamfetamin ticaretini de elinde tutmaya çalışan Anucur Çetesi’nin üyesiydi. Devreye Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü girdi. Anucur Çetesi’yle bağlantısı olanlar tek tek belirlendi. Önceki gün 97 adrese eşzamanlı operasyon yapıldı. 39 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah ile yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.  

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Polis katillerine baskın: Anucur çetesinde 39 gözaltı

KANI YERDE KALMADI

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu sosyal medya hesabından, “Şehidimiz Hakan Telli’nin kanı yerde kalmadı” diyerek duyurdu. Bakan Yerlikaya mesajında, “Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin” dedi.

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#Anucur Çetesi#Gözaltı#Operasyon

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