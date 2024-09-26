Polis katilinin kuzeni de tutuklandı

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SOSYAL MEDYADAN TEHDİTLER SAVURDU

26 suç kaydı bulunan Geçti’nin kuzeni Kahan Geçti de yaşanan olaylar sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları tehdit etti. Kahan Geçti, yaptığı paylaşımda uzi ve bir tabanca fotoğrafı paylaşarak, görselin üstüne küfürler yazdı. Ayrıca sosyal medyadan birçok silahlı paylaşım yapan Kahan Geçti, tepki alınca hesabını gizli hale getirdi, tüm paylaşımları sildi ve profil fotoğrafını kaldırdı.

Tepkiler üzerine harekete geçen polis ekipleri Kahan Geçti’yi Sultanbeyli’deki evinde gözaltına alındı. Yapılan detaylı sorgulamada, şüphelinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kahan Geçti, “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçundan tutuklandı.