Polis katilini kimse savunmuyor

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Çıkan arbedede şüpheli, polis memuru Şeyda Yılmaz’ı (27) şehit etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu Yunus Emre Geçti’nin, ‘kadına karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 4 ayrı suçtan da 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca Yunus Emre Geçti’nin cezasında indirim uygulanmaması talep edildi.

Anadolu 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Yunus Emre Geçti tutuklu bulunduğu Erzincan Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

4’ÜNCÜ AVUKATI DA ÇEKİLDİ

Daha önce atanan 3 avukatın çekilmesinin ardından, İstanbul Barosu’ndan atanan avukat Ümit Gürkal Egemen de, sanık Geçti’nin avukatlığını üstlenmek istemediği için dosyadan çekildi. Mahkeme başkanı, sanığa atanan son avukatın da istifa dilekçesi sunduğunu belirterek, “Yeniden barodan avukat talep edeceğiz. Bu nedenle savunmanı alamıyoruz” dedi. Geçti ise “Savunma yapamayacaksam nasıl yargılanacağım? Kendimi savunmak istiyorum. Bana ceza verecek misiniz?” dedi. Mahkeme başkanı da “Savunmanı almadan herhangi bir hükme varamayız” yanıtını verdi. Mahkeme, Geçti’nin tutukluluk halinin devamına ve savunmasının alınabilmesi için baroya yazı yazılarak avukat atanmasının istenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Ocak 2025’e erteledi.