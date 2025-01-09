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Polis katiline en ağır ceza... 4 ayrı suçtan hapis yatacak

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#Yunus Emre Geçti#Şeyda Yılmaz#İstanbul
Polis katiline en ağır ceza... 4 ayrı suçtan hapis yatacak
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 07:00

İstanbul Ümraniye’de 23 Eylül 2024’te, 26 suç kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti (19) yakalama çalışmaları sırasında çıkan arbedede, ateş ederek polis memuru Şeyda Yılmaz’ı (27) şehit etti.

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Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti, tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Yunus Emre Geçti’nin,  ağırlaştırılmış müebbet, 4 ayrı suçtan da 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca Yunus Emre Geçti’nin cezasında indirim uygulanmaması talep edildi.

PİŞKİN SAVUNMA YAPTI

Anadolu 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşmasına, sanık Yunus Emre Geçti tutuklu bulunduğu Erzincan Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Yunus Emre Geçti özetle şunları söyledi: “Planlayarak, tasarlayarak olmadı. Oradaki olay yeri karanlık olduğu için ben onları hasmım zannettim. İstanbul’u Teksas’a çevirmişler. Şeyda Yılmaz’ın ailesinden özür dilerim. Alkol, uyuşturucunun etkisindeydim.”

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Mahkeme heyeti, Yunus Emre Geçti’yi, şehit polis Şeyda Yılmaz’a karşı, ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı ve yakalanmamak amacıyla kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Geçti’ye ayrıca, polis memuru Kürşat Hakkı S.’ye karşı, ‘görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti’ye karşı ‘olası kastla yaralama’ suçundan 3 yıl, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan da 3 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 26 yıl 9 ay hapis cezası verildi. m Aziz ÖZEN / İSTANBUL

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#Yunus Emre Geçti#Şeyda Yılmaz#İstanbul

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