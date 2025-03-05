Polis katili 16 yıl sonra yakalandı

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Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde silahlı kavga olayına müdahale eden polis memuru Nihat Karakoca’nın şehit olduğu olayın şüphelisi olarak aranan C.R.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

1 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 2 vatandaşın da yaralandığı olaya ilişkin 16 yıldır aranan C.R., geçen hafta Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Yerlikaya, “Jandarma dedektiflerimiz, geçmişin karanlık köşelerindeki suç dosyalarını aydınlatmak için gece gündüz demeden kararlılıkla çalışıyor” dedi.

