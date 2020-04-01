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DHA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 21:40,Son Güncelleme:/

Polis kamera karşısına geçti, 'Evde kal' uyarısında bulundu

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Polis kamera karşısına geçti, 'Evde kal' uyarısında bulundu
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçelerde bulunan emniyet müdürlüklerinde görevli personel kamera karşısına geçerek, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara 'Evde kal' uyarısında bulundu.

Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak dünyayı etkisine alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli emniyet mensupları da kamera karşısına geçti. Emniyet görevlileri ilçe merkezleri ve mahallelerde vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunan klipler çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.

Polis kamera karşısına geçti, Evde kal uyarısında bulundu

Polis kamera karşısına geçti, Evde kal uyarısında bulundu

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