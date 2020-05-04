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Ali ABLAY / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 04.05.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

Polis kahvehanedekileri kepenklerden sızan ışıktan yakaladı

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Polis kahvehanedekileri kepenklerden sızan ışıktan yakaladı
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KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu kepenklerinin altından sızan ışıktan fark eden polis, kahvehane sahibi ve 7 müşteriye 3 bin 180’er lira para cezası kesti.

Küçükçekmece'de denetimlerde bulunan polis ekipleri dün gece 22.30 sıralarında Kartaltepe’de kapalı olması gereken bir kahvehanenin kepenklerinin altından sızan ışıkla açık olduğunu fark etti. İçeriye giren ekipler, buradaki 7 kişi hakkında, “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçundan adli işlem yaptı, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında da 3 bin 180’er lira adli para cezası kesti. İş yeri de zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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