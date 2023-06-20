×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Polis izin gününde sokakta vuruldu

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi#112 Acil Çağrı
Polis izin gününde sokakta vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:00

İzin günündeki polis memuru Emrah S., sokakta karnına 2 el ateş edilmiş halde bulundu. Ağır yaralanan polis, hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Bolu’da dün saat 16.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Zambak Sokak’tan gelen silah seslerini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yerde kanlar içinde hareketsiz halde yatan, Bolu’nun Kıbrıscık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olan Emrah S.’yi buldu. Karnında 2 kurşun yarası bulunan Emrah S.’ye sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

Polis izin gününde sokakta vuruldu

Polis memuru Emrah S., izin gününde sokakta karnından yaralanmış şekilde bulundu.

Emrah S.’nin kendisine ait beylik tabancasının da hemen yanında olduğu görüldü. İzin gününde olduğu öğrenilen Emrah S., ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Emrah S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi#112 Acil Çağrı

BAKMADAN GEÇME!

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı | 9 SORU 9 CEVAP

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı? | 9 SORU 9 CEVAP

#Sağlık
Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik
Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti! Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

#Soğuk Dava