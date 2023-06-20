Polis izin gününde sokakta vuruldu

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Bolu’da dün saat 16.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Zambak Sokak’tan gelen silah seslerini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yerde kanlar içinde hareketsiz halde yatan, Bolu’nun Kıbrıscık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olan Emrah S.’yi buldu. Karnında 2 kurşun yarası bulunan Emrah S.’ye sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

Polis memuru Emrah S., izin gününde sokakta karnından yaralanmış şekilde bulundu.

Emrah S.’nin kendisine ait beylik tabancasının da hemen yanında olduğu görüldü. İzin gününde olduğu öğrenilen Emrah S., ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Emrah S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay ilgili soruşturma başlattı.