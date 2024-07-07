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Polis, itfaiye aracıyla eve girdi: Komşuların fark ettiği hırsız gözaltına alındı

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#İstanbul#Bahçelievler#Hırsız
Polis, itfaiye aracıyla eve girdi: Komşuların fark ettiği hırsız gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 14:35

Bahçelievler’de hırsız 4 katlı binanın 1. katındaki dairenin balkon camını kırarak içeri girdi. Hırsızın daireye girdiğini fark eden komşular polis ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin yardımıyla daireye giren polis ekipleri, hırsızı yakalayarak gözaltına aldı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Soğanlı Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki 4 katlı binanın 1. katındaki daireyi gözlerine kestiren hırsızlar, evin bulunduğu sokakta 3-4 gün boyunca keşif yaptı.

Polis, itfaiye aracıyla eve girdi: Komşuların fark ettiği hırsız gözaltına alındı

Dairede kimsenin olmadığını anlayan hırsızlardan N.U. binanın arka tarafına dolaşıp, dairenin camını kırarak içeri girdi. Bunun üzerine, Almanya’da yaşadığı öğrenilen dairenin sahibi Rıza Yılmaz’ın komşuları durumu fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Polis, itfaiye aracıyla eve girdi: Komşuların fark ettiği hırsız gözaltına alındı

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Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye aracının sepetini kullanarak balkondan daireye girdi. Bu sırada, dairenin arka balkonunda bulunan N.U. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli N.U. polis merkezine götürülürken, bina sakinleri şikayetçi oldu.

Polis, itfaiye aracıyla eve girdi: Komşuların fark ettiği hırsız gözaltına alındı

 

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#İstanbul#Bahçelievler#Hırsız

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