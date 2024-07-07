Polis, itfaiye aracıyla eve girdi: Komşuların fark ettiği hırsız gözaltına alındı

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Olay, saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Soğanlı Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki 4 katlı binanın 1. katındaki daireyi gözlerine kestiren hırsızlar, evin bulunduğu sokakta 3-4 gün boyunca keşif yaptı.

Dairede kimsenin olmadığını anlayan hırsızlardan N.U. binanın arka tarafına dolaşıp, dairenin camını kırarak içeri girdi. Bunun üzerine, Almanya’da yaşadığı öğrenilen dairenin sahibi Rıza Yılmaz’ın komşuları durumu fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye aracının sepetini kullanarak balkondan daireye girdi. Bu sırada, dairenin arka balkonunda bulunan N.U. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli N.U. polis merkezine götürülürken, bina sakinleri şikayetçi oldu.