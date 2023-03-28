Polis ile sürücü arasındaki arbede kamerada

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Divan Yolu Caddesi’nde iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü bir iş yerine yoğurt bırakmak için minibüsünü park etti. Bu sırada caddede görev yapan trafik polisleri, park yasağı nedeniyle sürücüye ceza yazmak istedi.

Sürücü cezaya itiraz edince önce tartışma çıktı, ardından arbede yaşandı. Bunun üzerine takviye polis ekipleri sevk edildi, sürücü gözaltına alınarak kelepçelendi. Kısa süre aksayan trafik, minibüsün bölgeden götürülmesinin ardından normale döndü.

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Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olaya ilişkin soruşturma sürüyor.