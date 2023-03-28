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Polis ile sürücü arasındaki arbede kamerada

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#Şanlıurfa#Polis#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 15:22

Şanlıurfa'da minibüsünü yasak olan yere park eden sürücü ile kendisine ceza yazmak isteyen polis ekipleri arasında arbede çıktı. Sürücü, takviye ekiplerin de gelmesiyle gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Divan Yolu Caddesi’nde iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü bir iş yerine yoğurt bırakmak için minibüsünü park etti. Bu sırada caddede görev yapan trafik polisleri, park yasağı nedeniyle sürücüye ceza yazmak istedi.

Polis ile sürücü arasındaki arbede kamerada

Sürücü cezaya itiraz edince önce tartışma çıktı, ardından arbede yaşandı. Bunun üzerine takviye polis ekipleri sevk edildi, sürücü gözaltına alınarak kelepçelendi. Kısa süre aksayan trafik, minibüsün bölgeden götürülmesinin ardından normale döndü.

Polis ile sürücü arasındaki arbede kamerada

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Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Şanlıurfa#Polis#Kavga

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