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Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

Polis ihbar üzerine harekete geçti! Tekirdağ'da TIR dorselerinden çıktılar

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Polis ihbar üzerine harekete geçti! Tekirdağ'da TIR dorselerinden çıktılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fransa'ya giden 2 TIR’ın dorselerinde, 1’i kadın 8 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, TIR sürücüleri gözaltına alındı.

İstanbul'dan Fransa'ya gitmek üzere yola çıkan plastik yüklü 2 TIR, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki park alanında mola verdi. Park görevlileri TIR'ların dorselerinden gelen sesleri duyunca polise haber verdi. Hemen bölgeye gelen polis ekipleri de mühürlü olan dorseleri açtı. 2 dorsede Filistin ve Suriye uyruklu 1’i kadın 8 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan incelemede dorselerin kapılarındaki mühürlerin söküldükten sonra toplu iğne ile birleştirildiği ortaya çıktı.

Kaçak yollarla Avrupa'ya gitmek için yola çıkan ve dorselerden forklift aracıyla indirilen 8 kaçak göçmen Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 2 TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.  

Polis ihbar üzerine harekete geçti Tekirdağda TIR dorselerinden çıktılar

Polis ihbar üzerine harekete geçti Tekirdağda TIR dorselerinden çıktılar

 

ŞANLIURFA'DA YOLCU OTOBÜSÜNDE 82 KİŞİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Hilvan-Siverek karayolunda uygulama noktasında, düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Uygulama sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde, Afganistan uyruklu 82 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, kendi ülkelerinde tanıştıkları organizatörlere kişi başı 2 bin dolar ödeyip, İran üzerinden geçerek Ağrı-Doğubayazıt kırsalından ülkeye giriş yaptıkları ve buradan da İstanbul'a gitmek için yola çıktıkları tespit edildi.

Şoför ve muavin ile yolcu otobüsüne öncülük yapan araçtaki 3 kişi hakkında, göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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