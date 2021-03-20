Polis ihbar üzerine harekete geçti! Tekirdağ'da TIR dorselerinden çıktılar

İstanbul'dan Fransa'ya gitmek üzere yola çıkan plastik yüklü 2 TIR, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki park alanında mola verdi. Park görevlileri TIR'ların dorselerinden gelen sesleri duyunca polise haber verdi. Hemen bölgeye gelen polis ekipleri de mühürlü olan dorseleri açtı. 2 dorsede Filistin ve Suriye uyruklu 1’i kadın 8 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan incelemede dorselerin kapılarındaki mühürlerin söküldükten sonra toplu iğne ile birleştirildiği ortaya çıktı.



Kaçak yollarla Avrupa'ya gitmek için yola çıkan ve dorselerden forklift aracıyla indirilen 8 kaçak göçmen Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 2 TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.









ŞANLIURFA'DA YOLCU OTOBÜSÜNDE 82 KİŞİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Hilvan-Siverek karayolunda uygulama noktasında, düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Uygulama sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde, Afganistan uyruklu 82 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, kendi ülkelerinde tanıştıkları organizatörlere kişi başı 2 bin dolar ödeyip, İran üzerinden geçerek Ağrı-Doğubayazıt kırsalından ülkeye giriş yaptıkları ve buradan da İstanbul'a gitmek için yola çıktıkları tespit edildi.



Şoför ve muavin ile yolcu otobüsüne öncülük yapan araçtaki 3 kişi hakkında, göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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