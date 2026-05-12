Polis hırsızlık şüphesiyle gitti: Garaj kapısı açılınca gerçek bambaşka çıktı

#Manavgat#Hırsızlık#Madde Bağımlılığı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 12:22

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir binanın garajında hırsız olduğu ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, otomatik kapı açıldığında neye uğradığını şaşırdı. Ekipler, karşılarında hırsız yerine pusetteki bebeğine biberonla meyve suyu içirmeye çalışan madde bağımlısı bir anne buldu.

Olay, Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi 3597 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın altındaki kapalı garajdan sesler geldiğini ve içeride yabancı birinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

GARAJ KAPISI AÇILDI: GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine ulaşan Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak garaj sahibine ulaştı. Heyecanlı bekleyişin ardından otomatik garaj kapısı kumandayla açıldı. Ancak kapı yukarı doğru kalktığında, ne polisler ne de mahalle sakinleri gördüklerine inanamadı.

İçeride, 4-5 aylık olduğu tahmin edilen bebeğini pusette biberonla meyve suyu içirerek beslemeye çalışan bir kadınla karşılaşıldı.

Yapılan incelemede, şahsın polis ekipleri tarafından daha önceden tanınan ve madde bağımlısı olduğu bildirilen D.Y. olduğu tespit edildi. D.Y.'nin, kullandığı maddenin etkisiyle, sahibinin kapısını kilitlemeyi unuttuğu bir otomobile girdiği; araç içerisinden ruhsat, anahtarlar ve garaj kumandasını alarak içeri sızdığı belirlendi.

GARAJ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan garaj sahibi kadın, eşiyle yaptığı görüşmenin ardından çalınan ruhsat, anahtar ve kumandasını teslim alıp şikayetçi olmadı.

Ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen D.Y., polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Talihsiz bebek ve annesi, gerekli kontrollerin yapılması ve güvenli bir şekilde ailesine teslim edilmek üzere polis aracıyla olay yerinden götürüldü.

D.Y isimli kadın 2025 yılı Mayıs ayında kullandığı madde etkisiyle Çağlayan Camii önünde park halindeki otomobile binerek ortadan kaybolmuş, polisin amansız takibi sonucu Sarılar Mahallesinde araç içerisinde sızmış vaziyette bulunmuştu.

