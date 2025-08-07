×
Film sahnesi gibi baskın anı! Polis her yerde onu arıyordu... Saklandığı yer polisleri de şaşırttı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 19:47

Edirne’nin İpsala ilçesinde polis ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonda, 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K., evdeki rafın arkasında saklanırken yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği, İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İpsala’da bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda ‘Birden fazla kişiyle geceleyin silahlı yağma’ suçundan hakkında 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K.'yı, evde saklandığı rafın arkasında yakalayarak, gözaltına aldı.

M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. Operasyon anları ise polis kamerasınca kaydedildi.

