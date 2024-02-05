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Polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit

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#Gaziantep#Polis Helikopteri#Cemil Gülen
Polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 07:00

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne ait polis helikopteri göreve gittiği Hatay’dan dönerken Nurdağı ilçesinde kırsal alanda düştü. Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit oldu, bir teknisyen yaralandı.

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HATAY'daki görev sonrası havalimanından Gaziantep Havalimanı'na gitmek için havalanan Havacılık Daire Başkanlığı’nda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk ile bir teknisyenden oluşan personelin bulunduğu polis helikopterinden önceki gün saat 22.49'da sinyal alınamadı. Kartal köyü sakinleri köylerine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta helikopterin enkazıyla karşılaştı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 pilotun şehit, teknisyenin ise yaralı olduğu belirlendi.

YERLİKAYA DUYURDU

Polis helikopterinin kaza kırıma uğradığını ilk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyururken "Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

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BU AY NİŞANI OLACAKTI

ŞEHİT Emniyet Amiri Cemil Gülen’in (33) acı haberi, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki ailesini yasa boğdu. Baba Mehmet Gülen, “Acı haberi aldık; yıkıldık. Ayın 24’ünde nişanı vardı” dedi. Oğlunun 13 yıllık memur olduğunu, 8 yıldır pilotluk yaptığını anlatan baba Gülen, “Görevini isteyerek, severek yapıyordu. Aynı zamanda pilot eğitmeni konumundaydı” diye konuştu.

Polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit

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#Gaziantep#Polis Helikopteri#Cemil Gülen

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