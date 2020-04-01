MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolis, havadan, karadan ve gölden uyardı: Evde Kal Adana
GeriGündem Polis, havadan, karadan ve gölden uyardı: Evde Kal Adana
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

Polis, havadan, karadan ve gölden uyardı: Evde Kal Adana

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polis, havadan, karadan ve gölden uyardı: Evde Kal Adana
Abone Olgoogle-news

ADANA'da koronavirüs salgınını önlemek için yoğun çaba gösteren polis ekipleri, havadan helikopterle, Seyhan Baraj Gölü’nde tekneyle ve karada ise araçlarla megafondan vatandaşlara anons yaparak "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evde kal Adana" uyarısında bulundu.

Polis, havadan, karadan ve gölden uyardı: Evde Kal Adana

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Polis helikopteri, ekip otoları ve polis teknesinden kent genelinde denetime çıkan ekipler, megafonla anons yaparak, 'Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evde kal Adana' uyarısı yaptı. Özellikle park ve meydanların üzerinden alçak uçuş yapan polis helikopteri, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları gerektiğini bildiren anonslar yaptı. Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler de 2 tekneyle Seyhan Baraj Gölü'nün Adnan Menderes Bulvarı kıyısında gün boyu tur atarak yürüyüş yapan vatandaşlara evlerine gitmeleri gerektiğini duyurdu.

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla başlatılan uygulamanın devam edeceği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle