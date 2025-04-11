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Polis, hareketlerinden şüphelenince gözaltına aldı: Röntgen çekilince ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Röntgen#Uyuşturucu#Narkotik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 09:58

Kars'ta, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde hareketinden şüphelenilen İran uyruklu F.H. adlı erkek yolcunun hastanede çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucu cerrahi operasyonla çıkarılırken, şüpheli tutuklandı.

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Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Digor-Kars kara yolunda yaptığı uygulamada, yolcu otobüsünde arama yaptı. Polis, hareketlerinden şüphelendiği F.H.'yi gözaltına aldı.

Polis, hareketlerinden şüphelenince gözaltına aldı: Röntgen çekilince ortaya çıktı

Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen F.H.'nin çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. 105,98 gram metamfetamin, cerrahi operasyonla çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 

Polis, hareketlerinden şüphelenince gözaltına aldı: Röntgen çekilince ortaya çıktı

 

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#Röntgen#Uyuşturucu#Narkotik

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