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DHA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 00:15,Son Güncelleme:/

Polis, halkı 'koronavirüs'e karşı oyun havasıyla uyardı

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Polis, halkı 'koronavirüs'e karşı oyun havasıyla uyardı
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Zonguldak'ta, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus ekipleri Yayla Mahallesi'nde devriye görevi yaparak, koronavirüs salgını nedeniyle halkı dışarı çıkmamaları konusunda anons yapıp uyardı. Polis aracından, "Sevgili Zonguldak halkı, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz için hayati derece önemlidir" diye anons yaparak halkı uyaran ekipler, Fener Semtinde ise vatandaşlara moral vermek için oyun havası çaldı. Polis aracından yükselen 'Ankara'nın bağları' şarkısıyla oynayan polislere mahalleli de pencere ve balkonlardan eşlik etti. 

Polis, halkı koronavirüse karşı oyun havasıyla uyardı

Polis, halkı koronavirüse karşı oyun havasıyla uyardı



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