Polis Haftası mesajları ve kutlama sözleri burada! İşte 10 Nisan 2020 Polis Haftası mesajları

10 Nisan 2020 Polis Haftası mesajları, bu önemli günün gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. 1845 yılında kurulan Polis Teşkilatı’nın kuruluşu her yıl 10 Nisan’da kutlanıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl etkinlikler yapılmasa da vatandaşlar, gecesini gündüzüne katarak hizmet veren polislerin bu önemli gününü onlara mesajlar göndererek, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak kutluyorlar.

İŞTE POLİS HAFTASI MESAJLARI

Büyük bir özveriyle çalışan emniyet teşkilatımızın 175. yıl dönümünü kutlar, bu kutsal mesleğin ifası sırasında şehit olanlara Allah’tan rahmet gazi ve emeklileri ile halen görevlerini yapmakta olanlara aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarılar dilerim

Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar Polis Haftalarını kutlarım.

Polis Haftanızı kutlar, kazasız,belasız görevler ve nöbetler dilerim. Ayrıca uygun mesai koşullarına ve özlük haklarına kavuşmanız dileğiyle.

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da ,halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıldönümü kutlu olsun

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümünü kutluyorum. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum

Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri basında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, Polis Teşkilatımızın 175. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum