×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Polis 'fuhuş sitesini' takibe aldı: İstanbul'daki operasyonda 6 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Fuhuş#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 10:35

İstanbul'da kurdukları internet sitesi üzerinden organize bir şekilde para karşılığı fuhuş yaptırdığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Haberin Devamı

İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kurdukları internet sitesi üzerinden fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

Polis fuhuş sitesini takibe aldı: İstanbuldaki operasyonda 6 kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilerin internet sitesi üzerinden kendilerine başvuran kişilerin evlerine ya da otellere kadın gönderdikleri belirlendi.

Polis fuhuş sitesini takibe aldı: İstanbuldaki operasyonda 6 kişi tutuklandı

Takip edilen şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından operasyon düzenlendi. Avcılar, Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Bakırköy ilçelerinde toplam 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda organize bir şekilde fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Polis fuhuş sitesini takibe aldı: İstanbuldaki operasyonda 6 kişi tutuklandı

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Evlerde yapılan aramada bir miktar para ile 10 adet cep telefonu ve 2 adet tablet ele geçirildi. Ahlak Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir şüpheli adli kontrol şartıyla, bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Operasyonda kurtarılan yabancı uyruklu 2 kadın ise sınır dışı edildi. 

Polis fuhuş sitesini takibe aldı: İstanbuldaki operasyonda 6 kişi tutuklandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Fuhuş#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!