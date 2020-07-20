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Gündem
Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)
Haber Giriş: 20.07.2020 - 12:25,Son Güncelleme:

Polis, evde ele geçirilen 15 kilo bonzaiyi leğenle taşıdı

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Polis, evde ele geçirilen 15 kilo bonzaiyi leğenle taşıdı
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda, 15 kilo 281 gram bonzai ele geçirildi. Polisin uyuşturucuyu leğenle taşıdığı operasyonda gözaltına alınan Y.A., tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışma sonunda, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 30 poşet içerisinde 15 kilo 281 gram bonzai, kilit poşet içerisinde 11,20 gram toz bonzai ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Y.A., gözaltına alındı.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sabıkalı olduğu belirlenen Y.A., sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

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