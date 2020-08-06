Polis ev ev dolaşıp vatandaşları hırsızlara karşı uyardı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Salı günü Ümraniye ve Küçükçekmece'de vatandaşları hırsızlara karşı uyardı. Polis ekipleri, vatandaşların kandırılmasını önlemek için kapı kapı gezerek apartman zillerini çaldı. Zile basan polis ekipleri kimin geldiğini soran vatandaşlara 'hırsız' , 'kargo' ve 'su' gibi cevaplar vererek kapıyı açmalarını istedi. Binalara giren polis ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulunarak bilgilendirme broşürleri dağıttı.