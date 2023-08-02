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Polis eşinin öldürdüğü Gülten, son yolculuğuna uğurlandı

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#Çorum#Gülten Ataklı#Mürsel Ataklı
Polis eşinin öldürdüğü Gülten, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 15:08

Çorum’un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki polis memuru eşi Mürsel Ataklı (38) tarafından öldürülen Gülten Ataklı (35), toprağa verildi.

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Sungurlu ilçesine bağlı Akdere köyü Topaç mevkisinde önceki gün yol kenarında çalılık alanda bir kadının hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden vurulan Gülten Ataklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis eşinin öldürdüğü Gülten, son yolculuğuna uğurlandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ataklı’nın boşanma aşamasındaki eşi Mürsel Ataklı, Samsun’un Havza ilçesinde gözaltına aldı. Sungurlu’ya getirilen Mürsel Ataklı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis eşinin öldürdüğü Gülten, son yolculuğuna uğurlandı

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Gülten Ataklı cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Sungurlu’ya getirildi. Ataklı, Ulu Cami’de bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Polis eşinin öldürdüğü Gülten, son yolculuğuna uğurlandı

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#Çorum#Gülten Ataklı#Mürsel Ataklı

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