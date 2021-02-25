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Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 11:35 | Son Güncelleme:

Polis ekiplerinden uyuşturucu baskını

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Polis ekiplerinden uyuşturucu baskını
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli H.S.E. adliyeye sevk edildi.

İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Huzur Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu bir şüphelinin, kırmızı reçeteli uyuşturucu hap satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaşıldı. Şüphelinin adresine yapılan operasyonda, 440 uyuşturucu hap, 3 gram Afgan macunu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1035 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli H.S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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