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DHA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 18:25,Son Güncelleme:/

Polis ekiplerinden megafonla 'evde kal' uyarısı

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Polis ekiplerinden megafonla 'evde kal' uyarısı
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Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde megafonla anons yaparak 'evde kal' uyarısında bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehirde koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemler kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ekip otolarından megafonla 'evde kal' anonsları yapıyor. Ana yollar, pazarlar ve parkları denetleyen ekipler, vatandaşları özel sebepler dışında dışarıya çıkılmaması yönünde de uyarıyor.

Polis ekiplerinden megafonla evde kal uyarısı

Polis ekiplerinden megafonla evde kal uyarısı

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