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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 26.09.2020 - 13:37 | Son Güncelleme:

Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
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Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. 1 hafta da 23 kişi çeşitli suçlardan gözaltına alınırken, 20'si tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi SÖS Büro Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Küçükbalıklı Caddesi üzerinde bulunan boş arazide ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, 16 ayrı suç kaydı bulunan 25 yaşındaki E.P.'nin üzerinden 45,4 gram metamfetamin ve hassas terazi, 14 suç kaydı bulunan 32 yaşındaki B.B.'nin üzerinden ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, 21 suç kaydı bulunan 24 yaşındaki B.K.'nın üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Zanlıların sorgulamaları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.
Ayrıca Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü SÖS Büro Amirliği ekipleri tarafından son 1 haftalık dönemde çeşitli yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından gözaltına alınan 23 kişiden 20'si tutuklandı.

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