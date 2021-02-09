Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kontrolünde ruhsatsız tabanca buldu

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hilal Mahallesi Gaziler Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde uygulama yaptı. Bu sırada, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan kontrolde ruhsatsız tabanca bulundu. Tabancaya el konulurken araç sürücüsü E.Ö.'ye Kabahatler Kanununa göre emre aykırı davranışta bulunma suçundan idari para cezası uygulandı.