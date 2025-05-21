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Polis ekibinin şüpheli aracı takip ederken çarptığı öğrenci ağır yaralandı

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#Çanakkale#Üniversite Öğrencisi#MOBESE
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 06:40

Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan şüpheli aracı takip eden motosikletli asayiş ekibinin çarptığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Doğa Güneş ağır yaralandı.

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Kaza, saat 23.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri denetim yaptıkları sırada, bir otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, kaçmaya başladı. Şüpheli sürücü kaçışını sürdürürken, motosikletli polis timi takibe başladı. Atatürk Caddesi üzerinde devam eden takip sırasında, polisin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Doğa Güneş’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen talihsiz genç kız ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Doğa Güneş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Doğa Güneş'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Polis ekibinin şüpheli aracı takip ederken çarptığı öğrenci ağır yaralandı

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#Çanakkale#Üniversite Öğrencisi#MOBESE

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