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Gündem
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
Haber Giriş: 23.01.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Polis durdurunca ortaya çıktı! Trafikten men edildi

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Polis durdurunca ortaya çıktı! Trafikten men edildi
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Bursa'da polisin yolcu taşıma belgesi olmadığı halde işçi servisi yaptığı ortaya çıkan minibüs, trafikten men edildi. Sürücüye korsan servis taşımacılığı yaptığı için 6 bin 143 TL ceza uygulanırken, minibüsteki 10 işçi, başka araçla evlerine götürüldü.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 16 E 8096 plakalı servis minibüsünü, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki kontrol noktasında durdurdu. Yapılan kontrolde, içerisinde 10 kişi bulunan minibüsün yolcu taşıma belgesi olmadığı tespit edildi.

Minibüs 2 ay trafikten men edilirken, sürücü Muzaffer S.'ye korsan servis taşımacılığı yapmaktan 6 bin 143 TL ceza uygulandı. Minibüsteki fabrika işçileri ise evlerine başka bir araçla götürüldü.

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