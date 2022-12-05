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Polis durdurunca bıçaklandığı anlaşıldı, aracında 7 kurşun izi belirlendi

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#ANTALYA #Muratpaşa#Bıçaklı Saldırı
Polis durdurunca bıçaklandığı anlaşıldı, aracında 7 kurşun izi belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 10:32

Antalya'da, tanımadığı kişilerce otomobilden zorla indirilip, kasık bölgesinden bıçaklanan Emre D. (28), polisin durdurmasıyla yaralı olduğu anlaşılınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emre D.'nin aracında ayrıca 7 kurşun izine rastlanıldı.

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Olay, gece Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı Meydankavağı Mahallesi 1569 kesişiminde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan motosikletli polisler, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Polis, araçtan inmesini istediği sürücü Emre D.'nin kasık bölgesinden yaralı olduğunu fark etti.

Çağrılan sağlık ekibi, Emre D.'nin kasık bölgesinden kesici aletle 2 darbe aldığını belirledi. Emre D., olay yerinde polise verdiği ifadesinde; Yörükoğlu kavşağında tanımadığı grubun otomobilini durdurduğunu, inmeye zorlandığını daha sonra bıçaklandığını ve kaçtığını iddia etti. Emre D., ilk müdahale sonrası ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekibi de otomobilde 7 kurşun izi olduğunu tespit etti. Otomobil lastiklerinden birinin ise isabet eden mermi nedeniyle patladığı belirlendi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor. 

 

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#ANTALYA #Muratpaşa#Bıçaklı Saldırı

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