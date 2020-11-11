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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 10:38 | Son Güncelleme:

Polis devriyesinde, 3 kilo uyuşturucu ve silahla yakalandılar

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Polis devriyesinde, 3 kilo uyuşturucu ve silahla yakalandılar
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BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, devriye görevindeki polislerin şüphe üzerine durdurduğu 3 kişi, 3 kilo 214 gram uyuşturucu ve silahlar ile yakalanıp, gözaltına alındı.

Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede devriye görevi yaptı. Ekipler, şüphelendikleri 3 kişiyi durdurarak, üst araması yaptı. Yapılan aramada S.Y., S.S.Y. ve B.Y.'nin üzerlerinde 2 kilo 58 gram eroin, 1 kilo 156 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 2 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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