MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolis denetim yaparken koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi, hastaneye kaldırıldı
GeriGündem  Polis denetim yaparken koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi, hastaneye kaldırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hüsnü Ümit AVCI- Arife Defne ARSLAN/SİVAS (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2020 - 14:19,Son Güncelleme:

 Polis denetim yaparken koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi, hastaneye kaldırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
 Polis denetim yaparken koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi, hastaneye kaldırıldı
Abone Olgoogle-news

Sivas'ta polisin rutin denetim sırasında durdurduğu kişinin sistemde koronavirüs hastası olduğu tespit edildi. Polis önlem alırken testinin pozitif çıktığını yeni öğrenen hasta çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alibaba Caddesi’nde rutin koronavirüs denetimi yapan polis ekipleri, durdurdukları kişinin sistemde koronavirüs hastası olduğunu gördü. Bunun üzerine polis çevredekileri uyararak önlem aldı, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, hastayı ambulansla Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne (ÇAGEM) götürdü.

Bu sırada çevredeki apartmanlarda balkonlara çıkanlar meraklı gözlerle olan biteni izledi. Polis ekipleri, ambulansın beklendiği sırada koronavirüs hastasının oturduğu tabureyi de yakındaki çöp konteynerine attı.

Hastanın tek başına yaşadığı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bilmediği belirtildi.

Polis denetim yaparken koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi, hastaneye kaldırıldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle