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Gündem
Derya EVREN-Semih ŞAHİN / DHA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Polis bile şaşkına döndü! İhbara gittiler düğün çıktı…

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Bursa’da polis ekipleri gürültü nedeniyle gelen ihbara gittiklerinde şaşkına uğradı. Suriye uyruklu ailenin evine giden polis ekipleri, düğünle karşılaştı.

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  • Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı
  • Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı
  • Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı
  • Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı
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Bursa’da komşularının gürültü nedeniyle şikayet ettiği Suriye uyruklu ailenin evine giden polis ekipleri, düğünle karşılaştı. Damat ve gelin ile damadın anne babasına toplam 12 bin 600 lira ceza kesildi. 

Merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Kayak Sokak’taki 4 katlı bir apartmanda yaşayanlar, dün akşam polisi arayarak, 2’nci kattaki daireden gelen gürültüden şikayetçi olduklarını bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, karşılarında gelin ve damadı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Evde düğün yapıldığını belirleyen polis ekeipleri, damadın anne babası olan ev sahipleri M.K. ve S.F. ile damat Ö.M. ve gelin M.F.’ye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 12 bin 600 lira ceza uyguladı.

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